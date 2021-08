Genk empresta Eboué Kouassi ao Arouca

O Genk, da Bélgica, anunciou esta sexta-feira, através do seu site oficial, o empréstimo de Eboué Kouassi, médio costa-marfinense, ao Arouca por uma temporada, num negócio que contempla uma opção de compra no valor de 1.7 milhões de euros, sabe Record.





Nos belgas desde janeiro de 2020, e com contrato até 2024, o médio de características defensivas participou em 18 partidas na temporada passada. Antes disso, Eboué passou pelos russos do Krasnodar e pelos escoceses do Celtic. Este verão, o médio representou a Costa do Marfim nos Jogos Olímpicos de Tóquio, tendo realizado três encontros.Eboué é mais um reforço para Armando Evangelista, que neste defeso já recebeu Eugeni, Or Dasa, Antony, Oday Dabbagh, Tiago Araújo e Tiago Esgaio.