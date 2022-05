Guarda-redes uruguaio Ignacio de Arruabarrena é o primeiro reforço do Arouca

O Arouca anunciou esta quarta-feira a contratação do uruguaio Ignacio de Arruabarrena até 2023, naquela que vai ser a primeira experiência do guarda-redes no futebol europeu e a primeira contratação do emblema da 1.ª Liga.

Através das redes sociais, o clube da Serra da Freita assinalou a primeira incursão no mercado para a próxima temporada com a contratação do guardião de 25 anos, que fez praticamente toda a carreira no Montevideo Wanderers, somando participações na Taça Libertadores e Taça Sul-americana.

O Arouca, que alcançou a permanência na penúltima jornada do campeonato, tem várias questões por resolver no que toca a renovações, entradas e saídas, inclusive no comando da equipa, já que, segundo a imprensa nacional, Armando Evangelista tem sido aliciado por projetos estrangeiros.