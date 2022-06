Heróis da subida do Arouca têm mercado na 2.ª Liga

Fora dos planos de Armando Evangelista para a próxima temporada, quatro dos heróis da subida do Arouca ao principal escalão do futebol português, em 2020/21, estão agora no mercado. Fernando Castro, Brunão, Adílio Santos e Heliardo, apurou Record, têm interessados na 2.ª Liga, prova na qual já têm provas dadas, e também no estrangeiro.De todos eles, o guarda-redes Fernando Castro, atualmente com 25 anos, foi o que menos jogou no ano da subida, mas mesmo assim participou em oito encontros, mais um do que na época finda, já com o Arouca entre os grande do futebol português.O central brasileiro Brunão, de 25 anos, fez parte do onze base do Arouca na 2.ª Liga, quando a equipa logrou a subida ao primeiro escalão. Fez 27 jogos e apontou um golo, mas na época finda, apesar da lesão de Sema Velázquez logo no arranque, perdeu terreno na hierarquia dos centrais para Galovic e Abdoulaye, tendo somado apenas duas aparições.O extremo Adílio Santos, de 28 anos, foi dos melhores marcadores do Arouca no ano da subida, com seis golos. Depois, em 2021/22, continuou no Arouca, mas na janela de transferências de janeiro, com o objetivo de poder jogar com maior regularidade, foi cedido ao Ac. Viseu e acabou por ajudar o clube a manter-se na 2.ª Liga.Por fim, quando ao ponta-de-lança Heliardo, de 30 anos, esse também fez parte da equipa base do Arouca no ano da subida, e foi também dos melhores marcadores, com cinco golos. No verão passado, acabou por ser cedido ao Varzim, onde apontou 10 golos e tornou-se no melhor marcador da equipa, com mais do dobro do segundo classificado deste ranking, Zé Tiago (quatro golos).Por tudo isso, é natural o interesse que suscitam em clubes do 2.º escalão, sendo que a direção dos arouquenses pretende transferi-los a título definitivo neste verão, uma vez que todos eles vão entrar no último ano de contrato e não estão nos planos do treinador.