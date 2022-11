Imbatibilidade está na mira

Atualmente numa sequência de seis jogos sem perder, com três vitórias, uma delas na Taça de Portugal, e três empates, o Arouca está a apenas um jogo de igualar as melhores séries registadas nas épocas em que a formação militou na 1ª Liga.

Na verdade, o clube da Serra da Freita já conseguiu três sequências de sete jogos sem derrotas, todas em 2015/16, a época que terminou com a inédita qualificação para as competições europeias. No entanto, apenas uma delas foi conseguida só com jogos do campeonato.