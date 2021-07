Israelita Omri Altman tem proposta do Arouca

Omri Altman tem em mãos uma proposta do Arouca e pode vir a ser reforço do conjunto recém-promovido à 1ª Liga.

O jogador israelita, de 27 anos, atua preferencialmente como médio-ofensivo, embora também possa alinhar como extremo, e encontra-se livre no mercado depois de ter representado o Hapoel Tel Aviv nas duas últimas temporadas. Altman conta ainda com passagens pelo Panathinaikos, Hapoel Petah Tikva, Maccabi Tel Aviv e Fulham, ainda que só tenha representado os ingleses na formação. Também no capítulo dos reforços, a imprensa grega tem noticiado a possibilidade de Juan Perea, avançado colombiano do Panathinaikos que já passou pelos sub-19 do FC Porto, ser reforço do Arouca por empréstimo.

Entretanto, o clube anunciou um jogo-treino com o Famalicão para hoje e o cancelamento da partida de amanhã com o P. Ferreira.