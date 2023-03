Jerome Opoku e Oday Dabbagh fora de combate

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O central inglês Jerome Opoku e o avançado palestiniano Oday Dabbagh já estão sem competir desde o final de fevereiro, devido a lesão. Apesar da interrupção da Liga Bwin, tudo indica que a dupla ainda não estará à disposição do treinador Armando Evangelista para o encontro com o Famalicão, a realizar apenas no dia 3 de abril.