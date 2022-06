Jerome Opoku assina com o Arouca por três épocas

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Jerome Opoku é reforço do Arouca para as próximas três temporadas. O central inglês, ex-Fulham, esteve ao serviço dos dinamarqueses do Vejle BK em 2021/22.Opoku, de 23 anos, embarca para uma nova experiência na carreira depois de em Inglaterra ter passado também por Accrington e Plymouth.