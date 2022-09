João Basso: «100 jogos é um laço importante»

O capitão João Basso alcançou a simbólica fasquia dos 100 jogos realizados com a camisola do Arouca na partida frente ao Casa Pia, referente à última jornada da Liga Bwin, e assumiu o vínculo emocional que as quatro épocas consecutivas na formação da serra da Freita representam para a sua carreira."Sinto-me feliz por ter atingido esta marca de 100 jogos pelo FC Arouca, tendo em vista todo o trajeto que foi percorrido ao longo destes jogos e destes anos, com conquistas importantes, objetivos atingidos e a possibilidade de poder ter feito parte deste renascimento do clube que estamos a passar, fazendo com que o mesmo voltasse aos grandes palcos do futebol português. Sei que atingir uma centena de jogos é sempre uma marca muito importante e muito significativa. É um laço criado com o clube e com a vila. Espero continuar a retribuir a confiança e o carinho que sempre me foram transmitidos, para assim atingir os objetivos coletivos e pessoais", referiu o central.Elo afectivo que também serviu de argumento para o defesa aceitar prolongar o seu contrato na perspectiva de continuar a contribuir para o crescimento sustentado do Arouca."Sinto que o crescimento do clube tem acompanhado o meu crescimento pessoal. Sinto-me feliz por tudo o que vivi nestas três épocas e meia em que estou cá. Foi o clube que realmente me abriu as portas em Portugal e me deu a oportunidade para conseguir mostrar o meu potencial e a renovação de contrato consumada há pouco tempo foi uma fácil ", esclareceu João Basso, garantindo um balneário determinado em alcançar o patamar de equilíbrio pretendido: "Vamos continuar a olhar para esta temporada como sempre o fizemos. Somos uma equipa mais madura que no ano passado, mas com o mesmo objetivo. Aprendemos com os jogos que passaram, mas não ficamos a pensar neles, olhamos sempre para o seguinte e com vontade de o vencer".