João Basso ambiciona final da Allianz Cup: «Vamos agarrar-nos às nossas probabilidades»

João Basso quer prolongar o estado de graça do Arouca e marcar presença na final da Taça da Liga. Para o capitão, a presença na final-four "significa muito" e os "números não enganam". "Estamos a fazer uma época muito além das expectativas das pessoas. Dentro do clube sabíamos da nossa qualidade, objetivos e da dificuldade dessa época e queremos continuar nesta senda", afirmou o brasileiro.Esta época, o Arouca já venceu o Sporting, pelo que o defesa acredita que é possível repetir a proeza. "As probabilidades pendem mais para o Sporting, estaria a mentir se dissesse o contrário, mas vamos agarrar-nos às probabilidades que temos. Cada jogo tem a sua história, não adianta olhar para o que foi. O nosso foco tem de estar em fazer um bom jogo", declarou João Basso, que espera "um jogo de grau de dificuldade elevado" frente aos leões, mas ambiciona conduzir o clube à primeira final da história.