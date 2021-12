João Basso após empate frente ao Portimonense: «Ponto muito importante»

O capitão do Arouca, João Basso, considerou que a equipa se apresentou em Portimão com uma estratégia muito bem definida, "Entrámos bem, muito organizados, controlando o jogo", começou por dizer, falando depois do que sucedeu após o golo: "O Portimonense, que tem uma excelente equipa, reagiu e obrigou-nos a recuar as linhas, chegando ao empate." Os aroquenses vinham de duas derrotas seguidas. "Conseguimos quebrar esse ciclo negativo, alcançando um ponto muito importante no terreno de um adversário que está bem classificado", concluiu.

Do lado do Portimonense, Luquinha mostrou "satisfação pelo golo mas natural desapontamento pelo resultado, pois queríamos ganhar. O Arouca dificultou a nossa tarefa e soubemos reagir depois do 0-1, chegando ao empate."