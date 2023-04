Para poder guardar esta notícia deverá efectuar login Caso não esteja registado no site do Record, efectue o seu registo gratuito

«João Basso é dos melhores centrais da Liga»: capitão do Arouca elogiado por antigo treinador "Perseverança" e "querer ser melhor" são característica que o agora técnico do Petro de Luanda identifica no jogador





• Foto: Hugo Monteiro