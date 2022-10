João Basso: «O plano foi realmente cumprido à risca»

O Sporting sofreu este domingo a quarta derrota na Liga Bwin, ao ser batido fora pelo Arouca, por 1-0, em jogo da 11.ª jornada. João Basso marcou, aos 47 minutos, o único golo do jogo."O plano foi realmente cumprido à risca. Falámos antes que queremos sempre jogar neste tipo de jogos, contra um grande com toda a gente a ver, e disse para desfrutar. Este querer foi visto ao longo dos últimos jogos. Fomos felizes e merecemos", referiu João Basso.Questionado sobre a revolução que Amorim fez no onze do Sporting adiantou: "Não é por aí. O Sporting é forte com qualquer jogador. Se não tivessem qualidade, não estavam num clube grande como o Sporting. Encarámos com a maior seriedade o jogo.""Conseguimos amadurecer durante o campeonato. Às vezes isso leva mais tempo. Conseguimos assimilar bem as ideias, ver os erros que cometíamos e conseguimos corrigir esses detalhes. Agora estamos muito mais preparados do que no início do campeonato", finalizou.