João Basso perspetiva a época do Arouca com confiança

O central João Basso, brasileiro de 25 anos que foi o jogador mais utilizado pelo técnico Armando Evangelista na temporada passada, assume o otimismo generalizado do plantel arouquense em realizar um campeonato mais desafogado. Discernimento sustentado em função das etapas de crescimento que a equipa ultrapassou nos últimos anos, bem como pela tarimba acumulada na última edição da Liga Bwin.

"A palavra para a próxima época é confiança", atirou o defesa à comunicação arouquense, para logo de seguida dar a sua perspetiva da evolução do grupo : "As últimas três épocas foram de sucesso. Atingimos todos os objetivos. Subimos à 2ª Liga, subimos à Liga Bwin e conseguimos a permanência no principal escalão. A equipa tem vindo a crescer e o projeto está mais maduro, pelo que a tendência é a de fazer uma época mais tranquila do que a anterior".

Uma convicção que sai reforçada depois de uma temporada em que o grupo de trabalho encontrou soluções para superar as dificuldades que surgiram ao longo do trajeto, culminando nessa desejada permanência.

"Sabíamos que não ia ser fácil porque a Liga Bwin era um contexto competitivo diferente do que estávamos habituados. Em alguns momentos sofremos um pouco devido à falta de experiência da equipa em geral, mas conseguimos amadurecer, ganhar confiança e no final tudo deu certo", asseverou ainda João Basso.