João Basso: «Resultados desta época refletem espírito de entreajuda incrível»

Eleito o melhor defesa de março na Liga Bwin, João Basso, central do Arouca, recebeu esta sexta-feira o respetivo galardão. Em declarações ao site da Liga, o brasileiro sublinhou que o sucesso individual só é possível graças ao poder do coletivo."Em termos de coletivo, toda a gente é dedicada e trabalha em prol da equipa. Apesar de eu ser defesa, não é só por mim ou só pelo guarda-redes que não sofremos golos. É porque temos uma equipa que se compromete. Temos um espírito de entreajuda incrível. Os resultados desta época refletem isso mesmo", disse o jogador, de 26 anos, já depois de explicar a sua forma de trabalhar."Agarro-me na disciplina e sei que, se fizer um pouco a cada dia, é suficiente para lá na frente ter bons resultados. Não é preciso necessariamente fazer uma coisa gigantesca hoje para dar um passo muito grande, pequenos passos vão fazer com que chegue aos meus objetivos. Procuro sempre ter compromisso, esse é o meu trabalho", frisou o central.Nesta eleição, João Basso bateu a concorrência de Grimaldo (Benfica) e Tomás Araújo (Gil Vicente).