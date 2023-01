João Valido: «Sabíamos do poderio do FC Porto e queríamos fazer um jogo mais bem conseguido»

João Valido foi titular pelo Arouca na derrota (4-0) diante do FC Porto, nos oitavos de final da Taça de Portugal. O guarda-redes lamentou a incapacidade da equipa mas apontou ao trajeto na prova."Entrámos bem, sabíamos ao que vínhamos, sabíamos do poderio do FC Porto e queríamos fazer um jogo mais bem conseguido. Não conseguimos, mas estamos muito orgulhosos com a nossa campanha", enalteceu em declarações à RTP."Trabalhamos todos no mesmo sentido em prol do Arouca, entramos em todos os jogos para ganhar e jogo a jogo queremos fazer sempre o nosso melhor", acrescentou o guardião português, de 22 anos, assumindo que era um desejo atuar no Estádio do Dragão."Jogar neste estádio? É para isto que sonhamos desde pequenos, jogar nestes palcos...", vincou Valido.