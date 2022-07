João Valido vai reforçar o Arouca

João Valido, guarda-redes de 22 anos que guardou as redes do V. Setúbal nos últimos dois anos, vai mesmo ser reforço do Arouca para a temporada 2022/23.Internacional sub-20, sub-19 e sub-18, Valido foi uma das figuras da Liga 3 na época passada, com 29 jogos e uma presença na equipa ideal da Liga 3.O guarda-redes, que fez praticamente toda a sua formação em Setúbal, esteve presente no plantel de Primeira Liga dos sadinos, na época 2018/19, mas só se estreou como sénior na época 2020/21, em que agarrou a titularidade e realizou 26 jogos pela formação na altura comandado por Alexandre Santana.João Valido é a segunda contratação para a baliza arouquense neste mercado de verão, depois do uruguaio de Arruabarrena.O Vitória de Setúbal já se despediu do jovem nas redes sociais. "Entrou menino e sai, hoje, um homem preparado para o que o futuro lhe trouxer", começou por escrever o clube, que confirmou ainda que "apesar das tentativas de renovação por parte da SAD, seguiu o seu caminho para jogar a 1ª Liga de Portugal, e só podemos agradecer por tudo o que fez pelo Nosso Vitória."Autor: T.G.