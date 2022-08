Joel Pinho critica falta de apoio da Câmara Municipal de Arouca

Em entrevista ao jornal Roda Viva, Joel Pinho, diretor desportivo do Arouca, teceu várias críticas à Câmara Municipal, apontando o dedo à inoperância da autarquia para ajudar o clube a assegurar que o Estádio Municipal de Arouca continua a ter as condições necessárias perante as novas exigências da Liga e do IPDJ."O estádio levanta-nos preocupações. Somos quase um caso único em Portugal em que não temos o devido apoio em termos camarário. Não pedimos dinheiro, pedimos só coisas dentro do que é a lei. O estádio foi inaugurado em 2005/2006. O futebol evolui e as infraestruturas têm que ser remodeladas e melhoradas, o que não se tem verificado aqui em Arouca", começou por explicar o dirigente, relembrando que o contrato de arrendamento, assinado "em 2012 ou 2013", referia que "o estádio estava com condições para a alta competição", algo que não se verifica atualmente.Na tese de Joel Pinho, pelo comportamento da Câmara Municipal, o Arouca estaria já a jogar noutro estádio. "Vamos fazer agora um investimento pontual de forma a conseguir garantir as condições mínimas para que se jogue aqui. Não sei o que poderá acontecer em jogos de maior dimensão. O estádio tem que ser melhorado, a iluminação tem que ser melhorada, têm que ser criadas condições para a existência do VAR. Somos nós que estamos a fazer esses investimentos", alertou, esperando maior sensibilidade por parte do munícipio no futuro: "A verdade é uma: se dependesse da Câmara Municipal de Arouca e da senhora presidente da Câmara nós, neste momento, estaríamos a jogar fora de Arouca.""Estamos a investir num estádio que não é nosso. Nós pagamos renda e todas as despesas inerentes... água, luz, gás, manutenção do relvado, uso do campo de treinos, tudo é pago por nós, não temos qualquer tipo de apoio camarário. É muito triste para Arouca que nem toda a gente reme no mesmo sentido", atirou, referindo que o clube investiu mais de 50 mil euros na época passada e terá de voltar a fazer melhorias esta época, garantindo que a Câmara não dá resposta aos pedidos do clube.Nesta mesma entrevista, Joel Pinho confirmou a ausência de propostas por Bukia, bem como que o clube continua à espera que o avançado Oday se apresente ao trabalho, algo que deveria ter acontecido a 29 de junho.