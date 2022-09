Joel Pinho e a polémica com o estádio do Arouca: «Fomos obrigados a dar essa resposta»

Joel Pinho, diretor desportivo do Arouca, abordou esta quinta-feira, à margem do World Scouting Congress que decorre no Porto, a polémica que sucedeu ontem entre clube e autarquia, com o estádio a ser fechado com cadeado "Não vou falar nada sobre isso. Está bem explicado no comunicado, basta ler o comunicado que foi publicado pelo clube e tirar as ilações. Desde o início nunca nos passou pela cabeça chegarmos a este tipo de situações, é lamentável a atitude que a Câmara teve. Depois fomos obrigados a dar essa resposta. Em vez de remarmos todos para o mesmo lado, há pessoas que têm outra forma de estar na vida, nós não, continuamos a defender os arouquenses vamos continuar a trabalhar nesse sentido.""Costumo dizer que a solução só não existe se uma das partes não quiser. Da nossa parte, o Arouca quer sempre fazer parte da solução, dignificar o concelho, dignificar a região e continuar a trabalhar da mesma forma que tem vindo a trabalhar nos últimos anos. Agora temos de esperar que as pessoas que estão na parte autárquica tenham essa sensibilidade e percebam a importância do trabalho que fazemos, que é um trabalho cívico e de promoção da terra."