Joel Pinho promete muitos reforços e admite perder André Silva: «É difícil que continue»

Na antecâmara de mais uma temporada, lançada, esta quarta-feira, com o regresso ao trabalho, Joel Pinho lançou as bases para o que aí vem. O diretor-geral do Arouca falou aos jornalistas e, numa mensagem aos adeptos, prometeu ainda muitos reforços. Ao mesmo tempo, o dirigente admitiu perder André Silva, que tem muitas propostas, e possivelmente Mateus Quaresma.

Próxima época: "A época passada não foi assim tão difícil, foi dentro do que estava perspetivado. Sabíamos que ia ser uma época dura, mas não foi difícil. Estivemos dentro do nosso objetivo, a maior parte da época estivemos acima da linha de água, só uma vez é que estivemos abaixo, por isso correu dentro do perspetivado. Para um primeiro ano após subida de divisão, acho que foi uma época bastante positiva."





Reforços: "Os adeptos podem esperar que ainda virão muitos mais reforços. Estamos a formar uma equipa mais forte, criar uma maior competitividade dentro do grupo, os melhores vão ficar e ainda vão chegar bastantes reforços.”

Ataque mais cedo ao mercado "Na época passada, tivemos de disputar os jogos do play-off, quando chegámos o mercado já tinha iniciado, este ano tivemos mais tempo, conseguimos trabalhar de uma forma mais antecipada, até porque o campeonato deu-nos essa liberdade, e este ano trabalhámos com mais calma e está a correr muito bem."





Saídas de Mateus Quaresma, André Silva, Victor Braga...: "O Victor Braga terminou contrato com o Arouca, não irá continuar. Isso é certo. O André Silva e o Mateus Quaresma são jogadores com bastante mercado. Acho muito difícil o André Silva continuar no Arouca este ano, pelas propostas e abordagens que temos recebido de Portugal e do estrangeiro. É um jogador muito bem cotado no mercado. Dificilmente continuará em Arouca. Quanto ao Quaresma, vamos ver o que pode acontecer, contamos com ele."





Continuidade de Armando Evangelista: "É um grande treinador, caso contrário não estaria no Arouca. Fez história quando subimos de divisão, voltou a fazer história quando conseguimos a permanência na última época e este ano voltará a fazer história porque vamos fazer uma época muito positiva."