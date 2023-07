Joel Pinho sem rodeios: «Queremos fazer uma época melhor do que a última»

O diretor-geral do Arouca, Joel Pinho, reconhece que 2023/24 será "difícil", não só pela excelente campanha da equipa na pretérita temporada, mas sobretudo "por uma questão de gestão de expectativas". Ainda assim, ambicioso como é, não se inibe em elevar a fasquia e assume que quer fazer "uma época melhor do que a última". Falou ainda do processo de escolha de Daniel Ramos para suceder a Armando Evangelista no comando técnico dos lobos ibéricos e deixou um aviso aos pretendentes dos jogadores que tem sob contrato com o Arouca: "Qualquer negócio terá de passar por nós".Tudo isto foi dito na manhã desta segunda-feira, após o plantel ter realizado os habituais exames médicos, em São João da Madeira."Queremos manter a tranquilidade e a calma que temos tido até agora. E continuar a fazer um bom trabalho.""Este ano será difícil, acima de tudo por uma questão de gestão de expectativas. Vamos procurar fazer um bom trabalho, consolidar o Arouca no primeiro escalão e procurar também fazer uma época melhor do que a última. Somos um clube ambicioso, à imagem do presidente [Carlos Pinho], e procuramos sempre fazer melhor. Em termos de jogadores e valorização, vamos continuar com essa política, estamos a procurar manter a base. É verdade que, depois de uma época muito boa, é natural que existam vários clubes interessados nos nossos jogadores, mas estamos a trabalhar no sentido de manter a base forte e, depois, reforçarmos com jogadores que venham a aumentar o nível e fazer o Arouca crescer.""A gestão das expectativas é o nosso maior desafio. É natural que os jogadores queiram passar para um patamar superior, mas também têm de entender que existe um clube que lhes deu e proporcionou o que conseguiram e, acima de tudo, temos que defender os interesses do clube, procurando fazer o melhor negócio. Mas, neste momento, o Arouca é um clube estável, economicamente está muito bem, então procuramos sempre valorizá-lo ainda mais. Somos ambiciosos, queremos nesta fase inicial chegar à fase de grupos [da Liga Conferência] e iniciar a época da melhor forma. Não temos necessidade de vender, estamos sólidos, com um plano bem traçado, um projeto bem delineado, não temos essa necessidade de vender.""É natural, pela época que fez, que existam vários clubes interessados. Em termos de tocar o telefone, o meu não tocou muitas vezes... É natural que tentem perceber com o jogador o que se passa, mas têm de se lembrar que, acima de tudo, existe uma entidade patronal, que é o Arouca, e qualquer negócio terá de passar por nós.""Sim, o Arouca tem bastantes jogadores apetecíveis, com uma média de idades relativamente baixa. Conseguimos demonstrar que, com muitas nacionalidades, jogadores oriundos de mercados não tão fortes, existe qualidade. Vamos continuar a procurar trabalhar nesse sentido. São jogadores que recomendo para um nível mais alto, mas se têm qualidade para jogar num nível alto, também os queremos manter por cá, porque as nossas expectativas e ambições são altas. Queremos subir de patamar, vimos com grande agrado a possibilidade de continuarem em Arouca.""É algo que vem de trás. O Arouca não tem uma força económica tão forte como outros clubes de outro patamar e procura sempre a oportunidade. Procuramos jogadores que sentimos que têm qualidade e que, se forem trabalhados de determinada forma, conseguem passar para um patamar superior. Em Arouca, temos a vantagem de estarmos num meio pequeno, num ambiente familiar com uma estrutura pequena, uma relação de proximidade que garante conforto ao jogador. Não tem a pressão dos adeptos, quando o resultado é menos positivo, na rua o clima é sempre de paz, de amizade, de família. Nos momentos bons as pessoas apoiam. Esse é o segredo para o jogador conseguir demonstrar o que de melhor sabe fazer, dentro de um ambiente sem pressão e só de apoio.""É fácil analisar o plantel e perceber onde houve saídas. Por norma, todos os anos fazemos análise dos jogadores que não tiveram o devido rendimento e mantemos os melhores em cada posição, colmatando as segundas linhas com jogadores de nível igual ou superior, de forma a aumentar a competitividade. Estamos a procurar aumentar a competitividade, contratar nesse sentido. Fomos buscar um dos melhores jogadores da Liga 3 [Pedro Santos, ex-Sp. Braga B], também o Cristo [González], que tem provas dadas e sentimos que pode mostrar muito mais. Vamos apresentar mais jogadores esta semana. Vão perceber que são jogadores de nível alto, de forma a aumentar a competitividade, o que é bom, porque vai fazer com que os que estavam a um nível bom possam passar para outro patamar.""Queríamos manter a nossa ambição. Sabíamos que o mister Daniel Ramos é um treinador ambicioso, com um futebol muito mais ofensivo. Na época passada sofríamos poucos golos, mas deveríamos marcar mais. Então, procurámos um treinador que tivesse um futebol mais ofensivo, com um sistema tático não muito diferente do que vínhamos a ter até agora, mas que procurasse maior rendimento ofensivo. Claro que sem ovos não se fazem omeletes e vamos procurar reforçar o setor ofensivo. Nesse sentido, trabalhamos com um treinador à nossa imagem, uma pessoa do trabalho, simples e que se identificou connosco desde o primeiro momento, nunca tivemos dúvidas.""Por norma dizem que as equipas que se apuram para a Europa têm boa probabilidade de descer no ano seguinte, mas eu acho isso completamente um mito. Temos é que perceber que o Arouca, em 2016, não tinha a experiência que tem no dia de hoje. Somos clube muito mais maturado, com mais experiência e sabemos o que temos de melhorar. Não tenho dúvidas nenhumas de que vamos fazer uma época muito boa, estamos a trabalhar muito bem, estou muito satisfeito com o que temos feito nesta fase inicial do trabalho e acredito que daqui a um ano vamos festejar outras coisas. Vamos ver...""Prefiro não comentar, porque não concordo. Temos definido uma melhoria, mas nem tudo o que se fala corresponde à verdade."