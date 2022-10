Joel Pinho suspenso oito dias devido a protestos com a arbitragem

O Conselho de Disciplina da FPF confirmou o castigo de oito dias de suspensão para Joel Pinho, diretor-desportivo do Arouca, na sequência da sua expulsão durante a partida com o P. Ferreira, no domingo, que terminou empatado 1-1.Segundo o relatório do árbitro Hélder Malheiro, o dirigente "saiu deliberadamente da área técnica para protestar ou discutir com um elemento da equipa de arbitragem", com o juiz da partida a especificar que este "saiu da área técnica com os braços no ar a esbracejar, protestando uma decisão, gritando é falta". Joel Pinho foi ainda multado em 612 euros.