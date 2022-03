Joel Pinho suspenso por 10 dias por mandar João Pinheiro para o "car****"

Joel Pinho, diretor-geral do Arouca e filho do presidente Carlos Pinho, foi punido com 10 dias de suspensão pelo Conselho de Disciplina. Segundo o relatório do CD, citando o do árbitro, o dirigente "entrou no terreno de jogo para confrontar um elemento da equipa de arbitragem (árbitro) utilizando linguagem grosseira dizendo 'Vai para o ca*****'". O árbitro do encontro com o Tondela foi João Pinheiro. Joel Pinho foi ainda multado em 408 euros.Já o Arouca foi multado em 898 euros por atraso no início e reinício de jogo, explicando o mapa de castigos do CD que a 1.ª parte começou com dois minutos de atraso e a 2.ª iniciou-se seis minutos depois do previsto e "sem ser apresentada qualquer justificação".