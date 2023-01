Lawal foi inscrito e chega hoje

Oriundo do Neftchi, do Azerbaijão, o extremo nigeriano Yusuf Lawal assinou com o Arouca um contrato válido por três épocas e meia e até já foi inscrito nos serviços da Liga Portugal. Ainda de acordo com as informações recolhidas por Record, Lawal vai vestir a camisola número 7 dos lobos ibéricos e chega hoje de manhã a Portugal. Será, depois, entregue às mãos de Armando Evangelista, que decidirá se já leva o reforço a jogo contra o Benfica, na terça-feira.