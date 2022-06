Leandro Silva a caminho do Hapoel Haifa

Leandro Silva vai deixar o Arouca para reforçar o Hapoel Haifa, de Israel, apurou. O médio português vai assinar por duas temporadas com os israelitas, num negócio que deixará o clube português com direito a uma percentagem das mais valias de uma futura venda.Aos 28 anos, o jogador prepara-se para viver a sua segunda experiência no estrangeiro, depois de ter representando o AEL Limassol, do Chipre, entre 2017 e 2019.Formado no FC Porto, Leandro Silva representou os arouquenses nas últimas duas temporadas, a primeira das quais por empréstimo dos cipriotas antes de assinar em definitivo pelo Arouca no arranque da época 2021/22. No total, o médio fez 68 jogos pela formação da Serra da Freita, apontando 2 golos e quatro assistências.