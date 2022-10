çAlém de ter garantido o seu lugar na história do clube, ao marcar o golo que ofereceu a primeira vitória ao Arouca sobre o Sporting, João Basso deu continuidade a um registo impressionante com a camisola dos lobos.Dos 107 encontros disputados pelo clube, o central brasileiro, de 25 anos, marcou em 17 deles, sendo que nenhum terminou com derrota para a equipa da Serra da Freita. No total, são 14 vitórias e três empates nos jogos em que o capitão atirou a contar, com a formação de Alvalade a ter sido a mais recente vítima da ‘Lei de Basso’.O golo ao Sporting foi o segundo esta época, depois de já ter dado a vitória, na 3ª jornada, frente ao Santa Clara, de penálti, responsabilidade que assume no Arouca.Esteio da defesa e indiscutível para Armando Evangelista, tendo sido titular em todos os jogos esta temporada, o central renovou, em agosto, até 2024 e ficou blindado por 5 milhões de euros.