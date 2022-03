Mais conforto na 2.ª volta

O Arouca arrecadou oito pontos nos oito jogos disputados na 2ª volta da Liga Bwin. Desempenho que vai de encontro ao plano de reação delineado pelo técnico Armando Evangelista, principalmente quando comparados com os escassos cinco pontos que os arouquenses amealharam no mesmo número de jogos no arranque do campeonato. Plano de crescimento, contudo, que o treinador dos arouquenses espera reforçar nas jornadas que se avizinham frente aos adversários direitos P. Ferreira e Tondela.