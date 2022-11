«Marca a falta, c...»: Joel Pinho suspenso por oito dias devido a protestos com a arbitragem

O Conselho de Disciplina da FPF confirmou, esta terça-feira, ter castigado Joel Pinho, diretor-desportivo do Arouca, com oito dias de suspensão, na sequência da sua expulsão do banco no decorrer da partida com o Rio Ave, no sábado, que terminou com uma vitória dos vila-condenses por 1-0.De acordo com o relatório do árbitro, o castigo deve-se ao protestos com a equipa de arbitragem. "Protestar com um elemento da equipa de arbitragem, saindo do banco com os braços no ar, dizendo 'marca a falta, c...'", pode ler-se no mapa de castigos.O dirigente foi ainda multado 612 euros. Também o clube foi multado, em 327 euros, por comportamento incorreto dos adeptos, nomeadamente por cânticos dirigidos ao árbitro João Pinheiro.