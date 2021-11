Marco Soares convocado por Cabo Verde

O médio Marco Soares voltou a ser convocado por Pedro Brito para a seleção de Cabo Verde. O jogador de 37 anos repete assim a presença na comitiva dos tubarões azuis, à imagem do que sucedeu nas últimas paragens para os compromissos das seleções.Cabo Verde tem encontros marcados com a República Centro-Africana e Nigéria, nos próximos dias 13 e 16, respetivamente, a contar para a fase de qualificação para o Campeonato do Mundo de 2022, no Qatar. O jogador do Arouca não chegou a ser utilizado nos encontros anteriores da sua seleção.Além do experiente médio, Armando Evangelista vai também ver-se privado, durante este período, do atacante Tiago Araújo, novamente convocado por Rui Jorge para os sub-21 nacionais.