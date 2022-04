Mateus Quaresma e os 50 jogos pelo Arouca: «Deixa-me muito feliz e orgulhoso»

O lateral-esquerdo Mateus Quaresma cumpriu, na vitória caseira frente ao Gil Vicente, por 2-1, o 50.º jogo oficial com a camisola do Arouca, marca que deixou o jogador brasileiro bastante honrado, manifestando o desejo de ampliar ainda mais esse número."Alcançar meia centena de jogos ao serviço do FC Arouca deixa-me muito feliz e orgulhoso. Continuarei a trabalhar para ajudar este clube, que sempre me acolheu muito bem, a alcançar os seus objetivos. Individualmente, desejo conseguir aumentar ainda mais este número e, se possível, juntando golos e muita entrega", disse o defesa de 25 anos, ao meios do clube.Mateus Quaresma chegou na época passada aos arouquenses e tem sido peça preponderante na equipa desde então. Em 2020/21, realizou 22 jogos, marcando um golo e somando duas assistências, enquanto na presente temporada já participou em 28 encontros, registando uma assistência.