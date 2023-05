Mateus Quaresma e Thiago Rodrigues visitaram Pólo Escolar de Canelas e da Boavista

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Futebol Clube de Arouca (@fcarouca_oficial)

Mateus Quaresma e Thiago Rodrigues, elementos do plantel principal do Arouca, visitaram, esta quinta-feira, os Pólos Escolares de Canelas e da Boavista, com o intuito de promovar novo convívio com crianças do ensino primário antes de mais um encontro da Liga Bwin no seu estádio.Tal como tem acontecido na antecâmara das mais recentes partidas no Estádio Municipal de Arouca, os jogadores tiraram fotografias e distribuíram autógrafos pelos jovens estudantes, que foram também brindados com bilhetes para o encontro deste sábado, diante do Chaves, que será o último jogo em casa da temporada para os lobos ibéricos.Mais uma vez, os estudantes de Arouca voltam a ter entrada gratuita para a partida, mediante a apresentação do cartão escolar. Além disso, os sócios cativo terão direito a dois bilhetes de acompanhante, enquanto os restantes sócios terão direito a um bilhete adicional, na compra do seu.O duelo do Arouca com o Chaves, da 33.ª jornada da Liga Bwin, tem início marcado para as 15h30.