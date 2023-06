Mateus Quaresma tem cobertura

Mateus Quaresma é um dos ativos que o Arouca pode rentabilizar do ponto de vista financeiro na atual janela do mercado de transferências e, neste momento, o Besiktas, da Turquia, é clube melhor posicionado para levar o lateral-esquerdo. Ciente disso mesmo, a direção arouquense tem já identificado, segundo as informações recolhidas por Record, o alvo prioritário para o reforço da posição, assim a venda de Mateus Quaresma venha efetivamente a concretizar-se. * A.M.