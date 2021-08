Mauro Caballero e Baptiste Aloé rescindem com o Arouca

O Arouca comunicou esta terça-feira ter chegado a acordo para a rescisão de contrato com os jogadores Mauro Caballero e Baptiste Aloé.





Apesar de já terem sido utilizados esta época, o avançado chileno e o defesa-central francês nunca se assumiram como nomes principais nas escolhas do técnico Armando Evangelista. Na época passada, Mauro Caballero, que chegou proveniente Unión Española, do Chile, fez nove encontros e apontou um golo, enquanto Baptiste Aloé, contratado ao Beerschot Wilrijk, da Bélgica, participou em seis partidas e fez o gosto ao pé em uma ocasião.Aos dois atletas, o clube agradeceu "todo o empenho e o profissionalismo" demonstrado com as cores arouquenses.