Médio do Corinthians prestes a reforçar Arouca

Vitinho, médio do Corinthians, que esteve emprestado ao Vasco da Gama nos últimos meses, vai ser reforço do Arouca. A informação começou a ser veiculada na imprensa brasileira e Record já confirmou que o jogador, de 27 anos, chega a Portugal nos próximos dias.

O médio de características ofensivas, que também pode atuar como extremo, fez toda a formação no Timão, tendo feito a estreia como sénior em 2021, época em que fez 29 jogos pelo clube de São Paulo, apontando um golo e assinando duas assistências.

Já com vários reforços assegurados, a chegada de Vitinho não será a última investida do Arouca no mercado, com a SDUQ do Arouca ainda à procura de assegurar as contratações de um lateral-esquerdo - Mateus Quaresma é o único do plantel - e de um extremo.