Meio-campo do Arouca gera apreensão

Armando Evangelista encara o jogo do Arouca frente ao Marítimo, na próxima segunda-feira, sabendo que vai ter de fazer alterações no meio-campo. A única dúvida que persiste neste momento prende-se com o número de mudanças que terão de ser feitas.Um dado que o técnico tem como certo é a ausência de Pedro Moreira, isto na medida em que o experiente jogador viu o quinto cartão amarelo no campeonato na última jornada. Dessa forma, Leandro Silva tem via aberta para o onze.Noutro âmbito, a situação de David Simão gera mais dúvidas. O ex-Moreirense teve de ser substituído no último jogo devido a lesão e, apesar de a sua recuperação ser uma possibilidade, a sua disponibilidade para a partida ainda não é um dado adquirido. Caso o camisola 5 não recupere, Pité deve alinhar de início.