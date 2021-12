Meio-campo do Arouca remendado

Com Leandro Silva e Eboué castigados, e Pedro Moreira ainda a recuperar de lesão, Armando Evangelista está, nesta fase, privado dos três médios mais utilizados esta temporada. Embora a recuperação do português ainda seja possível, uma vez que o jogo com o Sp. Braga será apenas a 30 de dezembro, o técnico do Arouca terá necessariamente de fazer mudanças no miolo diante dos bracarenses. Pité, Omri, Marco Soares e Eugeni são as opções disponíveis para colmatar as ausências confirmadas.