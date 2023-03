Milovanov: «Estudava nas duas horas de viagem de comboio até ao treino»

Alan Ruiz, Bogdan Milovanov, Jerome Opoku e Tiago Esgaio, visitaram na manhã desta quinta-feira o Instituto de Desenvolvimento e Inclusão Social, em Vila Nova de Gaia, uma associação sem fins lucrativos que tem por objetivo a potencialização do desenvolvimento integral do ser humano e da sua inclusão em situações de vulnerabilidade social.Cerca de três dezenas de estudantes estiveram presentes neste convívio matinal com os jogadores do Arouca e os temas foram bem apelativos para os jovens.Das viagens diárias para Lisboa de Tiago Esgaio no carro dos pais, à aventura num novo continente enquanto jovem por parte do argentino Alan Ruiz, os quatro atletas arouquenses partilharam experiências e vivências pessoais da sua adolescência e do árduo caminho até ao profissionalismo, com todas as situações sociais que tiveram de abdicar para atingirem os seus sonhos."Estudava nas duas horas de viagem que fazia de comboio até ao treino, treinava outras duas horas e fazia tudo de novo na viagem de regresso. Eram momentos isolados, sem família nem amigos em prol do futuro que queria", relatou o ucraniano Bogdan Milovanov.Já Jerome Opoku, inglês de ascendência ganesa, descreveu como o futebol em Inglaterra alterou o seu estilo de vida em relação aos demais: "Os meus amigos saíam para festas e convívios típicos de adolescentes e eu sabia que teria de ter uma rotina social totalmente diferente da deles para estar bem para treinar e jogar ao fim de semana".Registe-se que depois de um momento de troca de lembranças e autógrafos entre todos, o desporto uniu os jovens da instituição e os jogadores profissionais num curto convívio no pavilhão de futsal escolar.