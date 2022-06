Morlaye Sylla é reforço do Arouca por três épocas

O Arouca oficializou esta quinta-feira a contratação de Morlaye Sylla, confirmando a informação adiantada por. O médio, de 23 anos, assinou um contrato válido por três temporadas.Internacional pela Guiné Conacri em 21 ocasiões, o jogador regressa assim a um clube que chegou a representar nos escalões de formação, tendo chegado a Arouca depois de se destacar no Mundial de sub-17, em 2015. O médio passou as últimas três épocas ao serviço do Horoya AC, do seu país.Sylla é, depois das contratações De Arruabarrena para a baliza e Mújica para o ataque, a terceira cara nova do Arouca para a temporada 2022/23.