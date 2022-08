Morlaye Sylla já trabalha no Arouca

Apesar de ter sido anunciado como reforço do Arouca no final de junho, Morlaye Sylla apenas começou a trabalhar às ordens de Armando Evangelista esta terça-feira.O motivo para a chegada tardia do médio internacional pela Guiné-Conacri prendeu-se com a demora na obtenção do visto para viajar para Portugal, situação que ficou resolvido nos últimos dias.Ainda ausente está Oday Dabbagh. O avançado palestiniano esteve com a sua seleção no final da época passada e ainda aguarda pelo visto para poder regressar e reintegrar os trabalhos do Arouca.