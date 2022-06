Morlaye Sylla perto do Arouca

A precisar de aumentar o leque de opções no meio-campo à disposição de Armando Evangelista, o Arouca está a tentar assegurar a contratação de Morlaye Sylla, médio internacional pela Guiné Conacri.A confirmar-se o negócio, este representaria o regresso do jogador ao clube, uma vez que o atleta de 23 anos atuou pelos sub-19 arouquenses durante a época 2016/17. Na altura, fez 17 jogos e apontou seis golos.Internacional por 21 vezes, tendo participado na última edição da CAN, Sylla esteve ao serviço do Horoya AC, da Guiné, nas últimas três épocas.