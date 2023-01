Mujica continua em dúvida para o jogo com o Sporting

O avançado Mujica continua entregue ao departamento médico do Arouca, não tendo participado na última sessão de treino antes da meia-final com o Sporting que o plantel levou a cabo, esta segunda-feira, em Fátima.Baixa confirmada nos arouquenses é o médio Vitinho, que também não integrou os trabalhos da equipa no Estádio Papa Francisco.Entretanto, o técnico Armando Evangelista e o capitão João Basso fazem a antevisão ao embate com os leões a partir das 15h00, no Estádio Municipal Dr. Magalhães Pessoa, em Leiria, palco do encontro que tem início às 19h45 desta terça-feira.