Mujica deixa aviso ao Sporting: «Se alguém tem de estar nervoso são eles...»

O Arouca tem sido uma das sensações do futebol português em 2022/23 e o grupo acredita que pode continuar a surpreender na final four da Allianz Cup. Pelo menos é essa a ilação que se pode retirar das declarações de Mujica e Opoku aos meios da Liga, em jeito de antevisão ao duelo com o Sporting, agendado para esta terça-feira, em Leiria."Nenhum jogo nos assusta. Sabemos que o Sporting é o favorito, não nós. Se alguém tem de estar nervoso são eles, têm mais a perder do que nós. Para nós é igual que o adversário seja o Sporting ou outra equipa, vamos dar tudo e queremos ganhar", assegurou Rafa Mujica, ele que foi o autor do golo que valeu o triunfo frente ao Moreirense, nos quartos-de-final da prova: "Sei que foi um golo importante contra o Moreirense, significou o nosso passe para a final four. Mas todos os golos são importantes para mim. Quero marcar em todos os jogos e celebro cada golo como se fosse o último. Acima de tudo, o mais importante foi o apuramento para a final four, fizemos história. E esperemos que isto não acabe aqui."Apesar da confiança, o ponta-de-lança espanhol mantém os pés bem assentes na terra. "Vemos cada jogo como uma oportunidade. Vamos com humildade. Não somos um clube tão grande como o Sporting, obviamente, mas isso não nos importa. Vamos a cada jogo a 100 por cento e acreditamos que podemos ganhar", frisou.Também o central Opoku acredita que é possível surpreender os leões e destaca a união como segredo para a época de sucesso. "A minha confiança está alta e a da equipa também. Respeitamos o Sporting, é um grande clube, mas não tememos ninguém. Já os vencemos esta época e podemos fazê-lo outra vez", atirou o inglês, completando: "Estou muito feliz e muito orgulhoso da equipa. Esta época há uma grande diferença e acho que a união é a base de tudo. Desde os jogadores, treinador, staff, pessoal médico, é um grande grupo de pessoas e estamos todos com o pensamento positivo. Isso tem feito a diferença."