Nino Galovic assina pelo Arouca

Depois de Wellington Nem, e tal comoadiantou esta tarde, o Arouca oficializou esta sexta-feira mais um reforço para o plantel de Armando Evangelista, com a contratação de Nino Galovic, defesa-central de 29 anos, que assinou um contrato válido por época e meia.Tendo passado os últimos dois anos no HNK Rijeka, o central fez 68 jogos e apontou sete golos, tendo conquistado a Taça da Croácia, em 2019/20. Antes disso, o croata representou o RNK Split e o Slaven, do seu país natal, Ashdod, de Israel, o Dinamo Minsk, da Bielorrússia, e o Sagan Tosu, do Japão. Esta época, chegou a fazer seis encontros na Conference League.Com este reforço, Armando Evangelista vê aumentado o leque de opções para o centro da defesa, zona para a qual já tinha perdido, nesta janela de transferência, Gastón Campi, que se mudou para a Turquia.