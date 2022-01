Nino Galovic vai ser reforço do Arouca

Já com várias saídas confirmadas do plantel e alguns reforços assegurados, o Arouca continua a movimentar-se no mercado e prepara-se para assegurar mais uma contratação. Trata-se de Nino Galovic, central de 29 anos, que esteve as duas últimas épocas no HNK Rijeka.Depois de rescindir com o clube croata, que procura de reduzir o plantel e também rejuvenescê-lo, o defesa viajou recentemente para Portugal, onde vai assinar um contrato válido por época e meia com o Arouca, sabe Record. A oficialização do negócio deve acontecer já hoje.Pelo Rijeka, o central fez 68 jogos e apontou sete golos, tendo vencido a Taça da Croácia em 2019/20.Após a saída do central Gastón Campi para a Turquia, o Arouca assegura assim o reforço desejado para o centro da defesa, com vista a fortalecer o leque de opções de Armando Evangelista e lançar a equipa para uma melhor segunda volta, que permita ao clube sair da zona perigosa da tabela.Autor: Marques dos Santos e Nuno Barbosa