Oday Dabbagh convocado para a seleção da Palestina

O avançado Oday Dabbagh foi convocado para os compromissos deste mês da Palestina, regressando assim à sua seleção pela primeira vez desde a mudança para o Arouca no último verão.A Palestina tem agendados três encontros de qualificação para a Taça Asiática, começando por defrontar a Mongólia, na quarta-feira, a que seguirá uma visita ao Iémen, no sábado, e ainda um embate com as Filipinas, no dia 14 de junho.Com 22 internacionalizações e oito golos pela Palestina, Oday optou por ficar de fora dos compromissos da sua seleção ao longo desta temporada para não prejudicar o seu período de adaptação ao futebol português. Na sua época de estreia na Europa, o avançado de 23 anos fez 24 jogos e apontou quatro golos.