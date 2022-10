Oday Dabbagh espreita estreia no onze

Depois de ter falhado toda a pré-temporada e o arranque oficial da época do Arouca, devido a problemas com o visto, o avançado Oday Dabbagh apenas se juntou ao grupo de trabalho no início de setembro. Depois de algumas semanas à procura de ganhar o melhor ritmo competitivo, o palestiniano começa agora a ganhar espaço nas opções de Armando Evangelista.Com dois jogos disputados até ao momento, ambos na condição de suplente utilizado, o avançado conseguiu fazer o gosto ao pé nas duas partidas, sendo que o golo frente ao P. Ferreira valeu inclusivamente um ponto aos arouquenses. Isso significa que Oday tem precisado apenas de 25 minutos para marcar, de longe o melhor registo na Liga Bwin.Nesse sentido, e tendo em conta a expectável rotação na equipa que o técnico Armando Evangelista deve fazer no duelo com o Fontinhas, a contar para a 3ª eliminatória da Taça de Portugal, Oday é um claro candidato a figurar no onze. A confirmar-se, esta será a primeira titularidade do avançado esta época. Na temporada transata, o palestiniano fez apenas quatro jogos como titular, terminando a época com quatro golos e uma assistência.