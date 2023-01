Oday Dabbagh impedido de entrar no Municipal de Arouca para assistir ao jogo com o Benfica

O melhor marcador do Arouca, Oday Dabbagh, foi impedido de entrar no Municipal de Arouca, esta terça-feira, dia de jogo com o Benfica , referente à 18.ª jornada da Liga Bwin.O avançado queria assistir ao jogo num dos camarotes do palco arouquense, mas foi travado pelo diretor desportivo Joel Pinho, que se encontra castigado e, por isso, não poderá estar no banco.Recorde-se que Oday termina contrato com o Arouca no final desta época e já se terá comprometido com o Charleroi, clube belga que ainda tenta assegurar o avançado nestas últimas horas do mercado de janeiro.Note-se ainda que, no banco de suplentes, o Arouca tem apenas oito jogadores.