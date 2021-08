Oday Dabbagh já recebeu o visto e assina pelo Arouca em breve

Está ultrapassado o obstáculo que tem atrasado a chegada de Oday Dabbagh, internacional palestiniano, ao Arouca. O avançado já recebeu o visto e viaja nas próximas horas para Portugal para assinar um contrato válido por duas temporadas, sabe Record.





A confirmar-se a sua chegada, Armando Evangelista recebe mais um reforço importante para a zona atacante, numa altura em que os arouquenses estão numa sequência de três jogos sem marcar. Oday Dabbagh foi campeão e o melhor marcador do campeonato do Kuwait na época passada, com 13 golos, e leva já mais de 20 internacionalizações pela Palestina.