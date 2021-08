Oday Dabbagh oficializado no Arouca

Depois do longo período de espera pelo visto que lhe permitisse viajar para Portugal, Oday Dabbagh foi este sábado confirmado como reforço para a frente de ataque do Arouca, tendo assinado um contrato válido por duas épocas.





"Venho para uma liga muito forte e competitiva, uma das cinco ou seis melhores do Mundo, que cria boas oportunidades para o futuro de qualquer jogador. O Arouca vai-me dar a oportunidade de jogar na Europa, junto de alguns dos melhores jogadores e clubes. Sei que é um clube à minha imagem, que dá tudo do princípio ao fim e que nunca atira a toalha ao chão", afirmou o atacante, que pode atuar no centro do ataque ou como extremo, aos canais do clube.Antes de chegar a Arouca, Oday Dabbagh representou o Al-Quds Hilal (da Palestina), Al-Salmiya, Qadsia SC e o Al-Arabi (do Kuwait) Ao serviço do Al-Arabi, foi campeão no Kuwait na época transata e terminou como melhor marcador da competição, com 13 golos apontados. Para além disso, o avançado conta com mais de 20 internacionalizações pela Palestina, pela qual já marcou oito golos.O palestiniano de 22 anos é o quinto reforço do Arouca para esta época, depois das chegadas de Eugeni, Or Dasa, Antony e Tiago Araújo.