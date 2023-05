Oficial: Armando Evangelista deixa o comando técnico do Arouca

O FCA anuncia a saída do treinador Armando Evangelista.



Em nome do Presidente, da estrutura e família arouquense, fazemos votos de agradecimento a toda a equipa técnica pelo trabalho e dedicação em prol do clube, fazendo, ainda, votos de sucessos futuros desportivos e pessoais.

O Arouca anunciou esta segunda-feira á saída de Armando Evangelista do comando técnico dos arouquenses, numa nota nas redes sociais, na qual agradeceu o seu contributo ao clube. após ter guiado a equipa ao 5.º lugar da Liga Bwin, o qual dá acesso às eliminatórias de qualificação para a fase de grupos da Conference League.O técnico, de 49 anos, sai após três épocas no Arouca, que guiou na subida à Liga Bwin há duas temporadas e que conduziu esta época ao 5.º lugar do campeonato e consequente apuramento para as eliminatórias de acesso à Conference League. Evangelista sai como o treinador com mais jogos na história do clube.