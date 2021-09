Oficial: Gastón Campi é reforço do Arouca

O Arouca anunciou, esta segunda-feira, a contratação de Gastón Campi, defesa-central de 30 anos que assinou até 2022. O jogador argentino estava sem clube depois de o seu contrato com o Trabzonspor ter terminado, aspeto que lhe permitiu reforçar a equipa de Armando Evangelista nesta fase.





Gastón Campi é a mais recente aquisição do FC Arouca. O defesa argentino assina um contrato por uma temporada, regressando ao nosso campeonato.#Renascer #DePrimeira #AmorEPaixao pic.twitter.com/4phtBUbsPq — F. C. Arouca (@OficialFCArouca) September 6, 2021

Nas primeiras declarações com a nova camisola, o jogador mostrou-se satisfeito com este regresso a Portugal, onde já atuou ao serviço do Chaves. "O FC Arouca apresentou-me um bom projeto. Contratou bons jogadores e deu-me a oportunidade de voltar à Liga Portugal Bwin e ajudar a fazer um bom campeonato. A Liga Portugal Bwin é uma das ligas mais competitivas do Mundo, com equipas muito parecidas e, na minha última passagem, gostei muito. Foi uma das razões pelo qual quis voltar cá a Portugal", referiu Campi aos meios do clube.O defesa-central argentino chega a Arouca para colmatar o facto de Sema Velázquez ser baixa nos próximos meses devido a lesão.